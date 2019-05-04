Felçli eşini traş etmek isteyen kadın eşini, kendisini ve evi yaktı

Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Davutdede Mahallesi önemli sokak üzerinde bulunan Ahmet ve Emine çiftinin evinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Emine A. 5 yıl önce kalp krizi geçiren ve felç olarak kalan eşi Ahmet A.'nın saçlarını kesti. Ardından ispirto ile eşinin kulağında bulunan kılları yakmak isterken eşi Ahmet A.'nın saçları birden alev aldı. Emine A. yatalak olan eşi Ahmet A.'nın alev alan saçını söndürmek için su ararken o sırada Ahmet A.'nın yatağı da alev aldı. Çığlıklarla yanan kocasını kurtarmak isteyen Emine A.'nın da yüzü ve kolları yandı. Bağrışları duyan yaşlı çiftin komşuları evin kapısını kırarak alev alan Ahmet A.'yı ve yatağı söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun yüzde 80'i yanan ve ağır yaralanan Ahmet A.'yı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırdı.

Öte yandan Emine A.'nın ise kollarında ve yüzünde yanıklar oluştuğu için Emine A.'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sokağa dökülen vatandaşlar olayı korku dolu gözler ile izlerken itfaiye ekipleri Ahmet A.'nın kaldığı odada soğutma çalışması yaparak olay yerinden ayrıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.