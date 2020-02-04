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Felçli sanığın savunması evinde alındı

Siirt'te felçli sanığın savunması evinde alındı.

AA04.02.2020  12:28 - Güncelleme: 04.02.2020  12:28

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "özel belgede sahtecilik, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık" suçlamasıyla G.A, M.S.D ve E.A'nın yargılandığı davada verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

Yeniden yargılama sırasında sanık G.A'nın felçli olması nedeniyle adliyeye gelemeyeceğinin bildirilmesi üzerine hakim Burak Kılınçer, "naip hakim" tayin edildi.

Hakim Kılınçer ve beraberindeki görevliler, sanığın merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine giderek savunmasını aldı.

Lillifer hemşire 5 yılda 8 ameliyatla yendiği kansere savaş açtıc

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