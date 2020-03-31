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Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu, Ferdi'yi transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamasa da oyuna girdiği anlarda kalitesini gösteren Ferdi Kadıoğlu'na talip var

31 Mart 2020 Salı 11:00 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 12:53
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İngiliz basını, Fenerbahçe eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı.

Haberde, Championship ekibinin Ocak ayında genç futbolcu için yaptığı teklifin kabul edilmediği, bunun üzerine kulübün 13 milyon sterlinlik yeni bir teklife hazırlandığı iddia edildi.

Ferdi Kadıoğlu bu bonservis bedeliyle İngiltere'ye giderse Derby County, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak.

Fenerbahçe, genç futbolcusunu 2 yıl önce Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından, 1 milyon 400 bin euroya kadrosuna katmıştı.

11'de şans bulmakta zorlanan Ferdi, bu sezon sarı lacivertli formayla 23 maçta 4 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

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