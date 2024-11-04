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Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı

Bağcılar'da kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü B.İ.'yi alıkoyarak peruk giydiren ve o anlara ait videoları da sosyal medyada paylaştırdığı belirtilen Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ve onunla birlikte hareket eden 4 kişi tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA4 Kasım 2024 Pazartesi 21:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
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Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Burada B.İ.'yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.'yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı.

Şüpheliler B.İ.'ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ve onunla hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Cem Gölbaşı, İ. A, S. Ş., Ş. B., U. Ö. 'yağma', 'eziyet etme', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanırken şüphelilerden H. M. Ş, Y. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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