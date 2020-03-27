Fenerbahçe'de kimlerin koronavirüs testi pozitif çıktı? İşte Fenerbahçe'de koronavirüs olanlar

27 Mart 2020 Cuma 16:15 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 16:15

Fenerbahçe'de, 1 futbolcu ve 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanında corona virüs bulgularına rastlandığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından "Fenerbahçe'de koronavirüs olan futbolcu kim?" sorusu araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe'de 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası bu kişilerin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu ve çalışanların isimleri açıklandı mı? İşte detaylar...

FENERBAHÇE'DE KORONAVİRÜS OLANLAR KİMLER?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada koronavirüs vakasına rastlanan oyuncunun adı paylaşılmadı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses'in koronavirüs olduğu iddia edilmişti fakat kulüpten bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CORONA VİRÜS TESTİ YAPILDI

Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı corona virüsü testi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde test gerçekleştirdi. Alınan son dakika bilgisine göre 12 kişiye yapılan testte 4 kişinin sonucu pozitif çıktı. Fenerbahçe'de koronavirüs bulgularına rastlanan çalışanlar kimler? İşte kulüpten yapılan açıklama...

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan o açıklama:



"Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcu, teknik kadro ve idari ekibinde yapılan kontroller sonucunda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle 21 Mart Cumartesi günü detaylı tahlil ve tetkikler yapılmış, alınan numuneler Sağlık Bakanlığımıza iletilmiştir.

Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür.

Daha önce yaptığımız bilgilendirmede belirtildiği üzere, bir idari çalışanımız dışında, hiçbir oyuncumuzda ya da çalışanımızda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir.

Sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde izolasyon altında iyileşme süreçlerini takip etmekte ve durumları sağlık ekiplerimizce düzenli olarak gözlemlenmektedir.

Bir süredir tedbir amaçlı olarak hastanede bulunan bir idari çalışanımızın ise, yapılan yeni tetkiklerinde koronavirüs testleri bugün itibariyle negatif çıkmıştır. İdari çalışanımız, testlerinin negatif çıkması sonrasında tedavi edildiği hastaneden taburcu edilmiş, 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere istirahate çekilmiştir.

Koronavirüs sonuçları pozitif olan sporcularımızın ve çalışanlarımızın isimleri kendileri tarafından kamuoyu bilgilendirilmediği sürece hasta hakları yönetmeliğinin, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esası sebebiyle açıklanmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü"