Fenerbahçe’ye bedava bek

Star Spor 29.12.2019 00:29 - Güncelleme: 29.12.2019 08:00





ŞAMPİYONLUK isteyen Fenerbahçe, ara transferde eksik olan mevkilerine takviye yapmak için listesindeki isimlerle tek tek görüşüyor. Sarı-Lacivertliler’de öncelik Hasan Ali Kaldırım’ın alternatifini bulmak. Milan’dan ayrılacak olan Ricardo Rodriguez ile görüşüp el sıkışan Sarı-Lacivertliler, Napoli’nin araya girmesi nedeniyle rotayı Portekizli Coentrao’ya çevirdi.



GENNARO GATTUSO, AKLINI ÇELDİ

Ricardo Rodriguez’i Milan’da beraber çalıştığı eski hocası Gennaro Gattuso arayıp, “Seni Napoli’ye istiyorum” demesi ve futbolcunun da sıcak olması nedeniyle Kanarya’nın kurmayları bir dönem Real Madrid forması giyen, son olarak Portekiz’de Rio Ave’de top koşturan şu anda bonservisi elinde olan Coentrao ile görüşmelere başladı. Portekiz basını Fenerbahçe’nin 31 yaşındaki oyuncu ile anlaşmak üzere olduğunu yazdı.

348 MAÇTA 25 GOLÜ 41 ASİSTİ VAR

Rio Ave ve Real Madrid dışında Zaragoza, Nacional, Benfica, Monaco ve Sporting Lizbon’da da top koşturan Coentrao kariyeri boyunca 348 maça çıktı, 25 gol atıp, 41 de asist yaptı. Fenerbahçe, Coentrao’da pürüz çıktığı takdirde bu kez listesindeki Napoli’de Gattuso’nun kadroda düşünmediği Cezayirli sol bek Faouzi Ghoulam’ı renklerine bağlamak için harekete geçecek. 28 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe’ye olumlu bakıyor.