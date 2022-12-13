Fenomen Fevzi, Başkan Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Bu sözler hoşuma gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Mitingi sonrası gençlerle buluşmasında en çok ilgiyi küçük yaşına rağmen 460 bin takipçisi olan, 12 yaşındaki sosyal medya fenomeni Fevzi Kaan Türker gördü.

Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'ndaki buluşmaya katılan ve kendisiyle özdeşleşen "İzabella" şarkısını canlı olarak Erdoğan'a söyleyen Fevzi Kaan, o anları ve duygularını anlattı.

ÇOK MUTLU OLDU

Sabah'ın haberine göre, Miting günü öğle saatlerinde babasına gelen telefonla, gençlik buluşmasına davet edildiğini öğrendiğini anlatan Fevzi Kaan, "Babamla birlikte orgumuzu alarak salona gittik. Cumhurbaşkanımız elimi sıkıp, "Nasılsın Fevzi" dedi. Ben de iyiyim dedim ama çok heyecanlandım. Başarımı kutlayıp, 'ama okulunu bırakma. Sonuna kadar da oku. O zaman maddi manevi senin arkandayım' dedi. Bu sözler hoşuma gitti. Ben de kendisine kendi yorumumla İsabel şarkısını söyledim. Çok mutlu oldu" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GİBİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Fevzi Kaan'ın babası Hakan Türker ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, gençlerle buluşmada oğlunu da davet etmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız gibi düşünüyoruz. Fevzi okumalı. Geleceğini sosyal medya üzerine değil okulu üzerine kurmalı. Zaten okuluna devam ediyor. Hatta eksikliği olan derslerinde takviye alıyor. Cumhurbaşkanımızın daveti ise bizim gururumuzu okşadı. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

"SEN VARSAN KEYFİM MEYFİM ON NUMARA"

Fevzi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a itafen 'Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara' demesi ise büyük alkış alırken sosyal medyada da büyük ilgi gördü.