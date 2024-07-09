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Fenomenler soruşturmasında yeni gelişme: Neslim ve Kıvanç Güngen çifti gözaltına alındı

Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen çifti sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA9 Temmuz 2024 Salı 09:45 - Güncelleme:
Fenomenler soruşturmasında yeni gelişme: Neslim ve Kıvanç Güngen çifti gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik operasyonda, sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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