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  • Ferhan Şavlı'dan gençlere örnek davranış: Eğitimin yaşı olmaz
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Ferhan Şavlı'dan gençlere örnek davranış: Eğitimin yaşı olmaz

İnşaat Ve Enerji Sektörünün Yıldızı Parlayan Şirketlerine Sahip Olan Katılım Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, patron kimliğinin yanı sıra eğitim hayatına da devam ediyor. “Eğitimin yaşı olmaz” diyen iş insanı, şirket bünyesinde kadın istihdamına öncelik vermesi ve bir devlet okulunun basketbol takımına sponsor olmasıyla da takdir topluyor.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 13:43 - Güncelleme:
Ferhan Şavlı'dan gençlere örnek davranış: Eğitimin yaşı olmaz
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Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde iktisat eğitimi alan, ardından iç mimarlık okuyan Ferhan Şavlı, eğitime verdiği önemle gençlere örnek oldu. Enerji sektörünün yıldızı parlayan şirketlerinden birine sahip olan başarılı iş insanı yoğun iş temposuna rağmen eğitimi ihmal etmiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Adalet Bölümü'nde birinci sınıf öğrencisi olan Şavlı, "Kendini geliştirmenin ve eğitimin yaşı olmaz" diyor.

KADINLAR İŞ HAYATINDA DAHA ETKİN OLMALI

Ferhan Şavlı, istihdam tercihinde kadınlara öncelik vermesi ve spor alanındaki sponsorluk faaliyetleriyle de takdir topluyor: "Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şirketimiz Katılım Enerji markası altında çalışanlarımızı kadınlardan yana kullanıyoruz. Kadınların iş hayatında daha etkin bir şekilde var olabilmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemlerde özel bir üniversiteyle işbirliği yaparak personelimizin eğitimlerini hızlandırıp bir akademi kurmayı planlıyoruz. Buna ek olarak, kadın istihdamını destekleyen derneklerin ortaklığıyla yeni eğitim programları hazırlayıp, katılımcı kadınlara şirketimiz bünyesinde çalışma imkanı tanıyacağız."

SPONSORLUK FAALİYETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Katılım Enerji olarak sponsorluk çalışmaları da yürüttüklerini belirten Ferhan Şavlı, "Bir devlet okulunun basketbol takımına sponsor olduk. Bu ülkeden kazandıklarımızı gençlerle paylaşmak, ülkemize değer katacak oluşumları desteklemek bizim misyonlarımızdan biri. Takımımız şu anda Türkiye çapında yarı finale kadar yükseldi. Bundan sonrasında da desteğimizi sürdüreceğiz. Katılım Enerji büyüdükçe sponsorluk faaliyetlerimizi de artıracağız" diyor.

  • Ferhan Şavlı
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