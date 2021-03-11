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Feribottan düşen adam hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Eskihisar ile Yalova arasında sefer yapan feribottan düştüğü belirtilen Fahrettin Keskin (56) tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

DHA11 Mart 2021 Perşembe 13:43 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 13:43
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Dün akşam saatlerinde, Gebze Eskihisar'daki iskeleden hareket ederek Yalova'ya giden feribota binen Fahrettin Keskin, iddiaya göre feribottan düştü. Bir kişinin denize düştüğünü görenler kaptanı uyardı. Bölgeye tekne yönlendirilirken, Fahrettin Keskin sudan çıkarıldı. İskelede bekleyen ambulansa konulan Fahrettin Keskin, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahrettin Keskin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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