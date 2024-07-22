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Ferit Edgü hayatını kaybetti

Şair ve yazar Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 13:52 - Güncelleme:
Ferit Edgü hayatını kaybetti
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Edgü'nün vefatını, Everest Yayınları, sosyal medya hesabından "Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasıyla duyurdu.

- FERİT EDGÜ

Tam adı İsmail Ferit Edgü olan usta yazar, 24 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı öğrenimini Paris'te sürdürdü.

Öykü, deneme, roman, şiir, anı, biyografi, çocuk kitabı ve senaryo türünde birçok esere imza atan sanatçı ,1976-1990 yıllarında, kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda, çağdaş Türk ve dünya yazarları ile şairlerinin eserlerini yayımladı.

Edgü, "Bir Gemide" kitabıyla 1979'da "Sait Faik Hikaye Armağanı" ve "Ders Notları" eseriyle "Türk Dil Kurumu" ödüllerine, "Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı" kitabıyla ise 1988'de "Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü"ne layık görüldü.

  • Ferit Edgü
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