''Festivalde koşuşan İsrailliler'' videosu yalan çıktı!

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler" videosunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

OPERASYONDAN 3 GÜN ÖNCE ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI



İletişim Başkanlığı Deformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerin Aksa Tufanı operasyonundan 3 gün öncesine ait olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan aşağıdaki görüntülerle ilgili, "Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından üç gün öncesine aittir. Görüntülerde, 4 Ekim 2023'te Tel Aviv'deki bir konser alanında koşan İsrailliler görülmektedir."