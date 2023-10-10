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''Festivalde koşuşan İsrailliler'' videosu yalan çıktı!

Sosyal medyada 'Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler' notuyla paylaşılan görüntülerin operasyon başlamadan 3 gün önceye ait olduğu ortaya çıktı.

10 Ekim 2023 Salı 09:54 - Güncelleme:
''Festivalde koşuşan İsrailliler'' videosu yalan çıktı!
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Sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler" videosunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

OPERASYONDAN 3 GÜN ÖNCE ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İletişim Başkanlığı Deformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerin Aksa Tufanı operasyonundan 3 gün öncesine ait olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan aşağıdaki görüntülerle ilgili, "Festivalde canlarını kurtarmak için koşuşan İsrailliler" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından üç gün öncesine aittir. Görüntülerde, 4 Ekim 2023'te Tel Aviv'deki bir konser alanında koşan İsrailliler görülmektedir."

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