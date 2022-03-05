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Fethin 815. yıl dönümünü denizde bayrak açarak kutladılar

Antalya'nın, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethinin 815. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İHH İnsani Yardım Vakfı Sualtı Arama Kurtarma ekibi, denizde bayrak açtı.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 20:26 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 20:26
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Antalya'nın fethinin yıl dönümü, kentte düzenlenen çeşitli yarışma, tören, panel ve sempozyumlarla kutlanıyor.

İHH'dan altı kişilik dalgıç ekibi, Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndan tüplü dalış gerçekleştirdi.

"Mavi Vatan"ın önemini anlatmak için bir süre su altında kalarak Türk bayrağı açan ekip, sonra bayrakla birlikte suyun yüzeyine çıkarak, Antalya'nın, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethinin 815. yıl dönümünü kutladı.

İHH Sualtı Arama Kurtarma ekip sorumlusu Ali Uygur, anlamlı bir program düzenlediklerini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

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