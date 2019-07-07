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Fethiye'de ABD bayraklı gulet tekne alev alev yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ABD bayraklı ahşap gulet teknede yangın çıktı. Alevler, karadan ve denizden müdahale ile 3 saatlik çaba sonucu itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, teknede büyük oranda hasar meydana geldi.

  • DHA
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Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki Ece Marina'da bağlı olan ABD vatandaşı Kenneth Ross Matheson'un sahibi olduğu ABD bayraklı 'Delmar' adlı 21 metrelik ahşap guletin motor kısmında bugün saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Teknede bulunan Matheson dumanları fark edince, Marina'ya çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemeleri üzerine Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri ve Ece Marina söndürme teknesi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile alevler diğer yatlara sıçramadan söndürülürken, gulette büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Guletin yanışı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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