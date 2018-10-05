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FETÖ, ABD’de açtığı Embrace Relief adlı sözde dernek üzerinden himmet topluyor

FETÖ, ABD’de açtığı Embrace Relief adlı sözde dernek üzerinden himmet ve bağış toplamaya başladı.

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Para akışı kesilen FETÖ, ABD’de açtığı Embrace Relief adlı sözde dernek üzerinden himmet ve bağış toplamaya başladı.
 
Bahanesi kalmayan hainler, Florance Kasırgası’na yardım adı altında ABD’lilerden 50-250 dolar para topladı. Örgütün internet sitesinde yalnızca para yardımında bulunulabildiği gözüküyor. 
 
(Akşam)

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