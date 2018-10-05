FETÖ, ABD’de açtığı Embrace Relief adlı sözde dernek üzerinden himmet topluyor
FETÖ, ABD’de açtığı Embrace Relief adlı sözde dernek üzerinden himmet ve bağış toplamaya başladı.
Para akışı kesilen FETÖ, ABD’de açtığı Embrace Relief adlı sözde dernek üzerinden himmet ve bağış toplamaya başladı.
Bahanesi kalmayan hainler, Florance Kasırgası’na yardım adı altında ABD’lilerden 50-250 dolar para topladı. Örgütün internet sitesinde yalnızca para yardımında bulunulabildiği gözüküyor.
(Akşam)
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