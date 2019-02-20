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FETÖ abisi elektrikli ısıtıcıyla 'bağlılık' testi yapmış

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan muvazzaf astsubay H.Ö, örgüte bağlılığının ölçülmesi için su dolu leğene bırakılan elektrikli dalgıç ısıtıcı testinden geçirilip, astsubaylık okuluna yönlendirildiğini itiraf etti.

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Ağrı merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınıp etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan astsubay H.Ö, ifadesinde, örgüt abisi B.A. tarafından içerisinde elektrikli dalgıç ısıtıcı bulunan su dolu leğene ayağı sokularak yapılan "bağlılık" testinden geçince astsubaylık okuluna yönlendirildiğini itiraf etti.
 
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ağrı merkezli 10 ilde operasyon düzenledi.
 
Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen muvazzaf astsubay H.Ö, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı oldu.
 
Sulh ceza hakimliğinde verdiği ifade sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.Ö, FETÖ ile 25 yıl önce ilkokul çağlarında tanıştığını ve sınavlara hazırlanmak ve ders çalışmak üzere gittiği örgüt evlerinde B.A. isimli örgüt üyesinin kendisine abilik yaptığını belirtti.
 
FETÖ'ye ait eve arkadaşlarıyla ders çalışmak üzere gittiği bir gün B.A'nın kendilerini tek tek odaya çağırdığını kaydeden H.Ö, şunları anlattı:
 
"Bana sıra geldiğinde odaya girdim. Odanın ortasında içi su dolu bir leğen gördüm. Leğen içerisinde ise prize takılı vaziyette dalgıç ısıtıcı olarak tabir edilen rezistans olduğunu fark ettim, başta tereddütte kaldım ama sonunda B.A'dan korktuğum için ayağımı yavaşça suya soktum. Bir şey olmadığını görünce ayağımın tamamını soktum. B.A, daha sonra bana çıkabileceğimi söyledi ve ben de çıktım. Bütün arkadaşlarım odaya tek tek girdi. Ancak kapı kapalı olduğu için onların içeride ne yaptığını bilmiyorum."
 
"SİZİN BAĞIMLILIĞINIZI TEST ETTİM"
 
Örgüte bağlılık testini geçtikten sonra astsubaylık okuluna yönlendirildiğine işaret eden H.Ö, odadan arkadaşlarının çıkmasının ardından örgüt abisinin kendilerini topladığını kaydetti.
 
Derslerine yardım eden örgüt abisi B.A'nın, kendilerine "Sizin bağlılığınızı test ettim" dediğini aktaran H.Ö, şöyle devam etti:
 
"Örgüt evlerinde ders çalıştığımız zamanlarda B.A, ben ve arkadaşlarımın bulunduğu ortamda 'Bağlantınızı kesmeyin, yoksa şefkat tokadı yersiniz' gibisinden korkutan cümleler kurdu. Ders çalışmaya gittiğimiz zamanlarda B.A. askeri okulları övdü. Hatta bir gün 'Orası eskiden peygamber ordusuydu. Şimdi ise dinsizlerin elinde. Oraya sizin gibi imanlı, dini bütün insanlar girmeli' diyerek teşvik etti. 1995 yılında ortaokulu bitirdikten sonra astsubay hazırlama okulu sınavını kazandım ve buraya gitmeyi tercih ettim."

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