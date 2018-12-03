Azerbaycan, FETÖ ile mücadelede Türkiye ile işbirliği yapan ülkelerin başında geliyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in FETÖ’ye karşı tavrının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar net olduğu biliniyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Azerbaycan’da başta eğitim olmak üzere FETÖ’nün medya kuruluşları ve dernekleri ile her türlü faaliyetlerine son verilmişti. Azerbaycan’da 13 FETÖ okulu kapatıldı. Hala ülkede varlığını sürdüren FETÖ, Azerbaycan’da Zaman gazetesi üzerinden medya operasyonunu yürütüyordu.

TÜRKİYE ALEYHİNE KARA PROPAGANDA

Harekete geçen Azerbaycan, örgütün kara propaganda ayağını yürüten Zaman’ı kapattı. Örgüt onun yerine ‘yeniavaz’ adlı internet haber sitesini kurdu. Zaman’da çalışan örgüt elemanları faaliyetlerine burada sürdürüyor. Site, Türkiye aleyhine kara propaganda ve iki ülke ilişkilerini zehirlemeye yönelik haberlere imza atıyor.

İki ülkenin arasını açmaya yönelik gayretler çerçevesinde geçtiğimiz günlerde ‘Türkiye, Ermenistan TIR’larına kapı açıyor’ başlıklı haber servise konuldu. Sitenin bir başka algı çalışması ise Gürcistan’ın Batum şehrinden Azerbaycan’a sahte kimlikle girmeye çalışan FETÖ/PYD şüphelisi Mustafa Ceyhan’la ilgili. Ceyhan, Azerbaycan polisi tarafında tutuklanmış, Türk polisine teslim edilmişti. ‘yeniavaz’ haber sitesi Türkiye’ye teslim edilen FETÖ’cüleri sanki kaçırılmış gibi ‘Türkiyeli iş adamı Azerbaycan’dan kaçırıldı’ diye haber yapmıştı.

(Yeni Şafak)