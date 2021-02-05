FETÖ, Bank Asya üzerinden kullandırdığı usulsüz kredilerle yurt dışı yapılanmasını finanse etmiş

AA 05 Şubat 2021 Cuma 12:12 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 12:14

Komisyonun 2020 Faaliyet Raporunda, FETÖ'nün yurt dışına para transferinde kullandığı yöntemlerin detaylarına yer verildi.

Rapora göre, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında yer alan okul, dernek ve vakıf şeklindeki 30'un üzerindeki kuruluşa, Türkiye'de yerleşik 4080 gerçek kişi, 79 tüzel kişi tarafından 2007-2014 arasında toplam 115 milyon 447 bin 84 lira, 43 milyon 889 bin 556 dolar, 34 milyon 575 bin 501 avro transferi yapıldı.

Aynı kuruluşlara Bank Asya'dan usulsüz krediler kullandırıldı, kullandırılan bu krediler de Türkiye'de herhangi bir harcamada kullanılmadan aynı gün ya da ertesi günlerde yurt dışına transfer edildi, böylece örgüt bu yolla yurt dışındaki kuruluşlarını finanse etti.

Kullandırılan usulsüz kredilerin geri ödemeleri ise bu işlemlerin hiçbir şekilde tarafı olmayan Türkiye'de yerleşik, örgütle iltisaklı kişiler tarafından organize şekilde gerçekleştirildi.

- "Kredi için vergi mükellefiyeti tesis ettirdiler"

Raporda, yer alan örnek olayda ise para transferi şöyle anlatıldı:

"İçişleri Bakanlığında memur olarak görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılan M.A, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasında yer alan Brooklyn Amity School isimli kuruluşun Bank Asya'dan kullanmış olduğu kredi hesabına ve doğrudan yurt dışı hesabına 2013-2016 arasında toplam 16 bin 977 dolar gönderdi. MASAK raporlarında özetle, Brooklyn Amity School isimli kuruluşun, Pioneer Academy Of Science ve Putnam Science Academy isimli kuruluşlarla birlikte FETÖ/PDY'nin ABD'deki önde gelen kuruluşlarından Metropolitan Education Consulting Services Llc. isimli kuruluşun bünyesinde faaliyette bulundukları, Asya Katılım Bankasından kredi kullanabilmek maksadıyla 2010'da Türkiye'de vergi mükellefiyeti tesis ettirdikleri, gerek anılan bankadan kullandıkları usulsüz kredi tutarları gerekse Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından bu kuruluşların hesabına doğrudan gönderilen tutarları yurt dışındaki ilişkili kuruluşlarına transfer ettikleri hususlarına yer verilmiştir."