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FETÖ bir zihniyettir

  • ERCAN YILDIRIM Yazar
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İslami kesim ile FETÖ’nün ayrışması neoliberal İslamcı tezlerin 2015 yılında iflasıyla mümkün oldu. 17-25 Aralık sürecinden sonra “dahi” FETÖ’yle “ruh-zihin” birlikteliğini hala kuran pek çok mahalle fedaisi bulunuyordu. 2015’te milli ve yerli kavramlarının piyasaya çıkması, neoliberal İslamcılık kadar “FETÖ zihniyeti”nin de tasfiyesini getirdi. İşin bam teli de burada kopuyor esasında... FETÖ nedir? FETÖ dünya sisteminin, NATO-Gladyo’nun, Amerika’nın bir örgütüdür, maşadır, ihanet şebekesidir, cemaattir, gruptur... bunların hepsi doğru fakat aslında FETÖ bir zihniyettir. ABD dünya sisteminin belirlediği İslami anlayışın çok daha istihbarat, çok daha örgüt hiyerarşisi barındıran sonucudur. Bu açıdan FETÖ’nün “isteyip de elde edemediği” kişi, grup, cemaat, partinin ‘çok az’ olduğu müşahede edilebiliyor.

FETÖ ile mücadele aslen dünya sistemiyle mücadele, bize Yalta sonrasında dayatılan din yorumuyla, devlet anlayışıyla mücadele demektir. Bizi biz yapan kadim kaynaklarımıza, gaza kültürüne, Anadolu’nun İslamlaştırıldığı dönemin ruhuna dönüp bunları yeniden üretmedikçe, sistem yeni gruplar, yeni aktörler, yeni paradigmalar geliştirmeyi sürdürecek!

ercnyldrm@yahoo.com

Bir anda ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi

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