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Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında karar verildi

'FETÖ darbe çağrışımı' davasında, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi. Nazlı Ilıcak, 'FETÖ terör örgütüne yardım etmek' suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Ahmet Altan, 'FETÖ terör örgütüne yardım etmek' suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

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"FETÖ darbe çağrışımı" davasında, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi

Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Ahmet Altan, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

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