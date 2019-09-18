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FETÖ davası için 50 bin lira istedi

URSA'da, FETÖ/PDY tutuklularını para karşılığında tahliye etme vaadiyle dolandıran şebekeye üye olduğu iddiasıyla yargılanırken tahliye edilen, ancak Bursa Cumhuriyet Başsavcısı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklanan Eyüp Ensar Ç.'nin yargılanmasına devam edildi.

  • DHA
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY soruşturmalarında tutuklananları para karşılığında tahliye vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bursa, Manisa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, İzmir ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, şebekenin lideri olduğu öne sürülen iş insanı Eyüp Ensar Ç.'nin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eyüp Ensar Ç., Bayram Ö., Hamza Ö., Metin İ. ve Yücel Y. tutuklanırken, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlılar hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'suç örgütü kurmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı.  O.Ö. T.'nin dosyası, avukat olması nedeniyle, ayrıldı. Yargılama sürecinde Eyüp Ensar Ç.'nin dışındaki sanıklar serbest bırakıldı. 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nın itirazı üzerine yeniden tutuklanan  Eyüp Ensar Ç., duruşmada daha önceki ifadelerini tekrarladı.
 
AVUKAT TUTULMASI İÇİN 50 BİN LİRA VERDİM
 
Mahkemede tanık olarak dinlenen S.D., "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde bir dosyam vardı. Bu duruşmada yeniden yargılanmak istedik. Eyüp Ensar Ç., ile tanıştık. Kendisinin tanıdık avukatı olduğunu ifade ederek 50 bin lira istedi. Parayla birlikte vekâlet verdim. Karara itiraz edildi ama bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine parayı istedim ve geri aldım. Zararım sadece benim cahilliğimden, şikâyetçi değilim" dedi.
 
ŞAHSIMA 1 LİRA PARA GEÇMEDİ
 
Tanığın dinlenmesi ve savcının mütalaasından sonra yeniden söz alan Eyüp Ensar Ç., ağlayarak savunma yaptı. Eyüp Ensar Ç., "Bu konulardan şahsıma 1 lira para geçmedi. İnsanlara yardımcı oldum. 8 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kaldım. 1 hafta sonra tekrar tutuklandım. Şu an 14 aydır tutukluyum. Üç  çocuğum da okuyor. İlk çocuğum kalp hastası. Geçen yıl  okulu yarıda bıraktı. Bu yıl tekrar yazdırdık. Ailem ve ben mağduruz" dedi. Mahkeme heyeti, Eyüp Ensar Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, aynı suçtan yargılanan avukat O.Ö.T.'nin evraklarının Adalet Bakanlığı´ndan beklenmesine ve eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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