Turkcell Gebze Veri Merkezi'nin işgali davasında karar
Turkcell Gebze Veri Merkezi'nin işgali davasında 15 sanıktan 2'si ağırlaştırılmış müebbet, 8'i müebbet hapse mahkum edildi.
- AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 15 sanıktan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet, 8'ine müebbet, 3'üne ise 1 yıl 10 ay ile 3 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.
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