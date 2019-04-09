FETÖ destekçisi Neo-Con Michael Rubin'den skandal paylaşım

FETÖ destekçisi, eski Pentagon yetkilisi Neo-Con yazar Michael Rubin, 31 Mart seçimleriyle ilgili skandal bir paylaşımda bulundu.

Rubin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan hakkında alçak sözler sarf etti.

Bununla da kalmayan FETÖ destekçisi Rubin yine sokakları adres göstererek ikinci bir Gezi kalkışması için adeta yol gösterdi.

İşte Rubin'in o skandal paylaşımı:

"Merak ediyorum, eğer Erdoğan İstanbul seçimini çalarsa ve protestolar başlarsa, SADAT kalabalıklara ateş açarak masum insanları öldürüp daha önce olduğu gibi suçu Erdoğan'ın düşmanlarına mı atacak acaba."

(Sabah)