FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen haber siteleri, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. Öte yandan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, Fethullah Gülen'in öldüğünü açıkladı.

FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ DE AÇIKLADI

Ebuseleme Gülen sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 'Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü. " ifadelerini kullandı.

"ANKARA'YA BİLGİ TEYİTLİ OLARAK ULAŞTI"

CNN Türk canlı yayınında son dakika gelişmesini değerlendiren Gazeteci Hande Fırat da, "Çok net söyleyebiliriz, Ankara'ya da bu bilgi teyitli olarak ulaştı. Fethullah Gülen öldü. Son dönemde sağlığı zaten çok ciddi sıkıntılıydı, hem böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı yanı sıra ayrıca demans vardı. Örgüt içindeki kavgayı ve mektubu ekrana ilk kez CNN TÜRK'te getirmiştik. Muhtemelen böbrek, demans ve üstüne bir de şeker ile birlikte vücutta büyük bir hasar açtı tahmini var. Bundan sonra örgüt birden fazla parçaya bölünmüş durumda, şirketler, ABD'deki okullar ve para. Para deyip geçmeyin, sadece Afrika'daki okullardan yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var. Dolayısı ile başta ABD ve Avrupa ekipleri kendi aralarında ciddi bir kavga içinde bu paranın başına geçmek için. Önümüzdeki günlerde bu kavganın hangi boyuta ulaşacağını göreceğiz." dedi.

