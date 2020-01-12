AA 12.01.2020 11:29 - Güncelleme: 12.01.2020 11:29

Örgüt içinde gerçek anlamlarının dışında kullanılan 1094 kelimenin anlamlarına yer verilen sözlükte, elebaşı Gülen'in, 1988 yılı öncesi, örgüte müzahir yayın organlarında yayımlanan bas¸yazılarda kullandığı kod isimleri deşifre edildi.

Buna göre gizliliği her şeyin önünde tutan Gülen, yazılarında "A. Fettah Şahin", "Abdülfettah Şahin", "Abdulhay Nasih", "Enver Aydın", "Hikmet Işık", "I·bn-i Ramiz", "M. Abdulfettah Dahhak" ve "M. F. Şahin" kod isimlerini kullandı.

Gülen'in kullandığı diğer mahlaslardan "M. F. G."deki "M" harfinin, "Muhammed-Muhterem-Mesih-Mehdi" isimlerinden birinin kısaltması olduğu anlaşıldı.

Bu kod isimlerden 1988'den sonra vazgeçen örgüt elebaşı Gülen, bas¸yazılarının sonuna isim yerine üç yıldız (***) koymaya bas¸ladı. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmada, bu mahlasın gizlilik ifadesi olduğu tespit edildi.

- Zalimliği ve vahşeti çağrıştıran kod isimler kullanmış

Terör örgütü elebaşının en çok kullandıgˆı mahlas olan "Dahhak"ın, I·ran mitolojisinde, "zalim, insan beynini yarasına süren kis¸i" anlamlarına geldiği belirlendi.

Sözlükte yer alan bilgilere göre, gizem ve sır dolu mahlas kullanan örgüt elebaşı Gülen, mitolojik ve kan/beyin çıkarmak gibi anlamları bulunan vahs¸et ve zalimliğe işaret eden mahlas kullanmaktan çekinmedi.

Gülen'e örgüt mensuplarınca da çeşitli kod isimler verildi.

Terör örgütü elebaşı için kullanılan kod adları arasında, "HE (Hoca Efendi)", "Kainat I·mamı", "Bas¸yüce", "Mehdi", "Asrın Kurtarıcısı", "Kahtani, "Dayı", "Patron", "Kitap Yazarı", "Kaptan", "Asrın Alimi", "Çagˆın Alimi", "Alim Zat", "Asrın Hatibi", "MED/MFD (Mesih Fethullah Dahhak)", "Zamanın Sahibi", "Kayınpeder" ve "Dede" yer aldı.

- Örgütün şifreli anlamlar yüklediği kelimelerden bazıları

FETÖ mensuplarınca dışarıdan birinin anlamayacağı şekilde kullanılan kelimelerden bazıları sözlükte şöyle sıralandı:

"Alp: Mahrem yapılanma olarak adlandırılan kritik devlet kurumlarındaki örgüt yapılanmasında görevli üst düzey örgüt mensubudur. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Tes¸kilatı mahrem yapılanmalarında kullanılan 'temsilci' tabirinin des¸ifre olması üzerine 2018 yılından itibaren 'Alp' tabiri kullanılmaya bas¸lanmıs¸tır.

Alper: TSK ve Emniyet Tes¸kilatı mahrem yapılanmalarında kullanılan 'ögˆretmen' tabirinin des¸ifre olması üzerine 2018 yılından itibaren 'Alper' tabiri kullanılmaya bas¸lanmıs¸tır.

Alperen: Örgütün TSK, Emniyet, MI·T ve adliye bünyesindeki mahrem yapılanmalarında örgüt mensuplarına verilen kod adıdır. 'Ögˆrenci' tabirinin des¸ifre olmasıyla 2018 yılından itibaren 'Alperen' tabiri kullanılmaya bas¸lamıs¸tır.

Azık: Örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından günlük, haftalık, aylık veya degˆis¸ik zaman aralıklarını kapsayacak s¸ekilde hazırlanan ideolojik egˆitim modüllerine denilmektedir.

Cemile: FETÖ içerisinde motivasyon veya destek amaçlı verilen hediye, ikram, para için kullanılmaktadır.

Dinozor evi: Örgütün hakim/savcı sınavlarına hazırlık evleri yapılanmasında kullanılan bir tabirdir. Örgütle bagˆı az olan kis¸iler bu evlere yönlendirilmektedir.

Emine hanımlar: Örgütün Emniyet Tes¸kilatı mahrem yapılanmasında bayan polis memurlarını ifade etmek için kullanılmaktadır.

I·lk atlılar: Örgütün bas¸ta Orta Asya olmak üzere yurt dıs¸ındaki bir örgüt müessesesinde çalıs¸mak üzere gidenlere verdigˆi önemli bir övgü sıfatıdır. Örgütte bu sıfata sahip olmak son derece önemli ve saygıdegˆer kabul edilmektedir.

Kavrulmuş şeker: Bilgi anlamına gelmektedir.

Pelin: Örgütün, Emniyet Tes¸kilatı mahrem yapılanmasında polislik sınavına girecek üniversite mezunu ögˆrenciyi ifade etmek için kullanılmaktadır.

Silkeleme: Örgüte finansal destek sagˆlamak amacıyla örgütün belirledigˆi ve inanç istismarı yapılarak yaklas¸ılan kis¸ilere, degˆis¸ik aldatıcı yol ve yöntemler kullanmak suretiyle çek-senet imzalatılması ve bu kis¸ilerden yüksek meblagˆlarda para koparılması yöntemine denilmektedir.

Sincaniler: Ankara'nın Sincan ilçesindeki Sincan Ceza I·nfaz Kurumlarında tutuklu veya hükümlü olarak bulunan örgüt mensuplarına verilen isimdir.

Şurti: Emniyet Tes¸kilatı mahrem yapılanmasında örgüt mensubu polisler için kullanılan bir kod.

Tırnak: Örgütün, izdivaç yapılanmasında sorumlu örgüt mensuplarının kullandıgˆı SD karta verilen isimdir.

Yasaklı meyve grubu: Örgüt içinde istis¸areye kapalı olan ve hiçbir s¸ekilde izin verilemeyecek hususlara denilmektedir.

Yiv kırma: Örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde görevlendirilecek sivil örgüt yöneticilerinin, yani mahrem imam adaylarının sabır ve bagˆlılıklarının ölçülmesine denilmektedir."