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  • ''FETÖ elebaşı Gülen öldü'' iddiası! AA Büro Şefi: Örgüt bunu uzun süre saklayamaz
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''FETÖ elebaşı Gülen öldü'' iddiası! AA Büro Şefi: Örgüt bunu uzun süre saklayamaz

FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen'in dün gece zehirlendiği ve öldüğü iddia edildi. Konuyu yakından takip ettiklerini açıklayan Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur, iddianın gerçekleşmiş olması durumunda örgütün bunu uzun süre saklayamayacağını ifade etti.

18 Kasım 2021 Perşembe 00:17 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 00:18
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve öldüğü, onu zehirleyen kişinin de öldürüldüğü yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

"FETÖ'nün zehirlendiği, ölmüş olabileceği, onu zehirleyenin öldürüldüğü yönündeki iddiaları biz de yakından takip ediyor ve araştırıyoruz." diyen Copur, "İddialara konu olan olaylarla ilgili bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTLİKTE BİR OLAY YAŞANMADIĞI ANLAMINA GELMEZ"

Copur, sözlerinin devamında "Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir. Ancak böyle bir durumu uzun süre örgüt bile saklayamaz. Kısa sürede işin rengi belli olur, biz de yerinden gelişmeleri aktarırız." açıklamasında bulundu.

"EN ÇOK VERMEK İSTEDİĞİM FLAŞ: FETÖ ELEBAŞI GÜLEN ÖLDÜ"

Açıklamalarının sonunda Copur, 'Son bir not: Bugünkü gelişmelerin de ötesinde ABD'deki görev sürem içinde en çok flaşını vermek isteyeceğim haber şu olurdu: "FETÖ elebaşı Gülen öldü." ifadelerine yer verdi.

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