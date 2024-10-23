İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2024 Çarşamba / 20 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2602
  • EURO
    36,9774
  • ALTIN
    3034.44
  • BIST100
    8761.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından şehit kabirlerine akın ettiler
Güncel

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından şehit kabirlerine akın ettiler

FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini duyan vatandaşlar, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan polis memuru Eyyüp Oğuz'un Harput'taki kabrine gelerek dua okudu.

IHA23 Ekim 2024 Çarşamba 09:53 - Güncelleme:
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından şehit kabirlerine akın ettiler
ABONE OL

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz'un Harput'taki kabri ziyaret ediliyor. Şehit Oğuz'un kabrini ziyaret eden vatandaş ve öğrenciler, şehidin kabri başında dualar etti. Şehidin kabri başına gelenler, hem şehitlerin aziz hatıralarına hem de Türkiye'nin ayrılıkları ve egemenlik mücadelesine olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirdi.

Şehidin kabrini ziyaret gelenlerden Ahmet Kiraz, "Şehitliğe geldik. Bugünün anlam ve önemi bizim için çok büyük. Terör örgütünün elebaşı FETÖ öldü. Biz de şehidimiz olan Eyyüp Oğuz'un kabrini ziyarete geldik. Bugün kabrini temizledik, suladık ve şehitlerimize dualarımızı okuduk. Her zaman yaptığımızı bir şey ama bugünün anlam ve önemi çok büyük. Vatanımızı bize emanet ettiği, bağışladığı için minnettarız" dedi.

  • FETÖ
  • Gülen ölümü
  • Eyyüp Oğuz şehitlik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.