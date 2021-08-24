FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, görevlendirilen avukatı kabul etmedi

DHA 24 Ağustos 2021 Salı 15:38 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 15:38

FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanmaları' ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağladığı iddia edilen Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak, 31 Mayıs'ta Türkiye'ye getirildi. FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen hakkında soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi. İddianamede, Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrası Gülen'in yargılanmasına başlandı. Duruşmaya, Selahaddin Gülen bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, avukatı salonda hazır bulundu. Duruşmada savunmasını Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereği zorunlu müdafi olarak görevlendirilen avukatla yapmak istemediğini ifade eden Gülen, ailesi tarafından bir avukat tutulacağını ve daha sonra savunma yapmak istediğini söyledi.

'AKSARAY'DA BÖLGE TALEBE MESULÜYDÜ'

Mahkemede tanık olarak dinlenen Cengiz A., 2013 yılında Aksaray'da üniversitede okuduğunu ve örgütün evlerinde kaldığını, Gülen ile birlikte örgütsel toplantılara katıldığını söyledi. Selahaddin Gülen'i 'Osman' adıyla bildiğini ifade eden Cengiz A, "Gülen bölge talebe mesulüydü. Kaldığım ev de dahil olmak üzere birçok örgüt evinden sorumluydu. Bir gün Gülen'in yanındaki şahıs benden GSM hattı istedi. Ben de Aksaray'daki telefon bayisinden hat aldım. Kimin kullandığını bilmiyorum. Daha sonra bu hatta ByLock yüklendiğini öğrendim" dedi. Tanık beyanına karşı söz verilen Gülen, Tanık Cengiz A.'yı Aksaray'daki örgüt evlerinden tanıdığını ifade etti.

'ASKERİ ÖĞRENCİLER İCİN İSTANBUL'A GİTMİŞ'

Tanık Muhammet Yusuf A. da Selahaddin Gülen ile Erzurum'da aynı lisede okuduklarını ve Fetullah Gülen'in yeğeni olduğunu bildiğini söyledi. Liseyi bittikten sonra Selahaddin Gülen ile görüşmeye devam ettiğini ifade eden Muhammet Yusuf A., "2011'de İstanbul Harem Otogarı'nda gördüm. Ne işi olduğunu sorduğumda askeri öğrenciler için geldiğini söyledi. Normalde mahrem yapı hakkında bilgi verilmez ama bana samimi olduğumuz için söylemişti" diye konuştu.

Bir diğer tanık Muhammet S. ise, "Sanığı yılda 2 sefer düzenlenen kamplardan tanırım. O kamplarda Fetullah Gülen kitapları okutulur videoları izlettirilirdi. Selahaddin de o kamplarda görevliydi" ifadesini kullandı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 18 Kasım'a ertelendi.