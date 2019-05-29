FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakimin cezası belli oldu
Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Görevi başındayken yazdığı kararında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e "Mehdi" nitelendirmesinde bulunan ve daha sonra meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski hakim İlhan Karagöz, "Anayasayı ihlal" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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