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Son dakika... Yargıtay, FETÖ elebaşının avukatına verilen hapis cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

AA22.01.2020  16:45 - Güncelleme: 22.01.2020  17:01

Ün, yargılandığı İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf kanun yoluna başvurulmasının ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, kararı hukuka uygun buldu.

Temyiz üzerine ise dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

Daire, FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Feti Ün'e verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

Örgütsel toplantılara katılan, himmet veren, FETÖ'yle bağlantılı dernekte üyeliği bulunan, talimat üzerine Bank Asya'ya para yatıran, İzmir'deki örgüt avukatları yapılanmasının sorumlusu olan sanık hakkında verilen cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilmesinde isabetsizlik görülmediği belirtilen Dairenin kararında, yargılamadaki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, delillerin hukuka uygun elde edildiği, eylemlerin doğru nitelendirildiği de kaydedildi.

- TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN AVUKATLIĞINI YAPTIĞINI KABUL ETMİŞTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Feti Ün, 11 Kasım 2016'da tutuklanmıştı. Ün'ün, terör örgütü elebaşı Gülen ile kapatılan Zaman gazetesinin basıldığı, kayyum atanan İzmir'deki Kule Matbaasının da avukatlığını yaptığı belirlenmişti.

Yargılama sürecinde hakkındaki suçlamaları reddeden Ün, bir dönem örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlığını yaptığını, bunu inkar etmediğini belirtmişti.

Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı

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