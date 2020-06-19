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FETÖ finansörü denize sıfır lüks villasında yakalanarak, tutuklandı

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nce yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında FETÖ finansörü olarak aranan bir kişi Bodrum”da saklandığı denize sıfır lüks villada yakalandı. Mahkemeye çıkarılan FETÖ terör örgütü üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA19 Haziran 2020 Cuma 16:47 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 16:47
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Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nce FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan aranan, Milas İlçe Yönetim Kadrosunda örgütün finans sorumlusu olduğu öğrenilen işadamı Orhan Ö., Muğla İstihbarat ve TEM Şubesi´nce yapılan baskınla yakalandı. Gümbet Mahallesinde kaldığı lüks villada arama yapan ekipleri 2 cep telefonu, 1 sim kart, yaklaşık 600 bin TL nakit para ve 18 bin lira değerinde 2 çek ele geçirildi. Orhan Ö.nün Milas’ta FETÖ Okullarının yapılmasında yer aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından Bodrum TEM ekiplerince adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Orhan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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