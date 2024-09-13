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FETÖ, firari üyesine ''gizlenme'' talimatlarını uygulama üzerinden gönderdi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda FETÖ'den aranan hükümlü ihraç öğretmen, saklandığı adreste gözaltına alındı. Bu kişinin dijital materyallerinde yapılan incelemede FETÖ'nün örgütsel iletişim olarak kullandığı 'Signal' isimli haberleşme uygulaması üzerinden verilen gizlenme talimatlarına ulaşıldı.

AA13 Eylül 2024 Cuma 14:35 - Güncelleme:
FETÖ, firari üyesine ''gizlenme'' talimatlarını uygulama üzerinden gönderdi
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ kapsamında firari olarak arananların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, hakkında FETÖ/PDY kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Halil Özkök'ün Bahçelievler'deki adreste kaldığı tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Halil Özkök yakalandı.

Bu kişinin dijital materyallerinde yapılan incelemede ise FETÖ'nün örgütsel iletişim olarak kullandığı "Signal" isimli haberleşme uygulaması üzerinden verilen gizlenme talimatlarına ulaşıldı.

İncelemelerde, sözde sorumlular tarafından verilen talimatların iletildiği mesajlarda, yurt dışına kaçmadan önce örgüt mensuplarının yapması gerekenler ve mağduriyet senaryolarının oluşturulmasına ilişkin bilgiler verildiği tespit edildi.

Fiziki takip ihtimaline karşı ikamet çevre kontrolü, park halindeki araç ve plakaların ezberlenmesi, farklı araçlara karşı duyarlı olunması, takipten şüphelendiklerinde de toplu taşıma araçlarından tenha yerlerde hızlıca inilmesi gibi talimatları alan FETÖ üyelerinin ayrıca yurt dışı kaçışlarında koyu renkli yazısız kıyafet ve kışlık su geçirmez bot tercih etmeleri gerektiğine dair yönlendirmeler yapıldığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkök, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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