FETÖ firarisi Aydın'da yakalandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı
- AA
Alınan bilgiye göre, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tren garında durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik sorgusunu yaptı.
AA'nın haberine göre sorguda, şüphelinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç. olduğu tespit edildi.
F.Ç'nin örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi.
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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