İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2022 Cuma / 17 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5548
  • EURO
    19,0253
  • ALTIN
    1050.67
  • BIST100
    4518.18
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsveç'ten açıklama! FETÖ firarisi Bülent Keneş için çember daralıyor
Güncel

İsveç'ten açıklama! FETÖ firarisi Bülent Keneş için çember daralıyor

İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade talebinin, yakında görüşüleceği bildirildi.

AA11 Kasım 2022 Cuma 11:35 - Güncelleme:
İsveç'ten açıklama! FETÖ firarisi Bülent Keneş için çember daralıyor
ABONE OL

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, FETÖ firarisi Keneş'in Türkiye'ye iade kararının, çok yakında İsveç Yargıtayı tarafından görüşülüp karara bağlanacağı belirtildi.

İsveç Yargıtayından TT'ye yapılan açıklamada, söz konusu davanın çok kısa bir sürede ele alınacağı ve 2023 yılının başında karara bağlanacağı kaydedildi.

Svenska Dagbladet gazetesinin haberine göre, Keneş'in daha önceden 4 benzer davadan iade talebi reddedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan Bülent Keneş'in, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.