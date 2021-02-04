FETÖ firarisi dernek başkanı villada yakalandı

AA 04 Şubat 2021 Perşembe 18:08 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 18:08

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmaktan aranan ve örgütün kapatılan Hür ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin Başkanı Emin Erener ile karısı saklandıkları lüks villada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerinin yakalanması için özel bir ekip kurdu.

Ekipler yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'ye üye olmaktan 5 yıldır aranan Emin Erener'in, karısıyla birlikte Çankaya'nın Beytepe Mahallesi'nde "gaygubet evi" olarak bilinen hücre evinde saklandığını tespit etti.

Kameralarla izlenen villa tipi eve yapılan operasyonla Emin Erener ile FETÖ üyeliğinden aranan karısı Nesrin Erener gözaltına alındı.

Aramalarda, altın kaplamalı ruhsatsız silah ele geçirildi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Emin Erener'in, kapatılan Zaman Gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ile İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ'de ortak olduğu tespit edildi.

Nesrin Erener'in de 5. Sulh Ceza Hakimliğince, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arandığı belirlendi.