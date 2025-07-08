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FETÖ firarisi eski polis yakalandı

Kırıkkale'de, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

IHA8 Temmuz 2025 Salı 10:11 - Güncelleme:
FETÖ firarisi eski polis yakalandı
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Kırıkkale'de FETÖ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen ve hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında iki ayrı ilçede operasyon düzenledi.

Keskin ilçesinde, FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan aranan ve ihraç polis olduğu öğrenilen C.K. (56), hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle yakalanarak gözaltına alındı.

Bahşılı ilçesinde ise, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.P. (15) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan her iki hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

  • FETÖ üyeliği
  • hapis cezası
  • operasyon

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