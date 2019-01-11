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FETÖ firarisi İsmail Çolak tutuklandı

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan 'İsmail'in Yeri' restoranlarının sahibi İsmail Çolak'ın tutuklanmasına karar verildi.

  • AA
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Dün Polonya'dan gelerek emniyete teslim olan, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi firari FETÖ/PDY şüpheli İsmail Çolak'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen Çolak, güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. 

Çolak, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen, FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu davanın firari sanıkları arasında yer alan İsmail Çolak, dün Polonya'dan gelerek emniyet ekiplerine teslim olmuştu. 

Sanık Çolak'ın Bolu Dağı'nda bulunan "İsmail'in Yeri" adlı et restoranları da 20 Temmuz 2016'da kapatılmıştı.

Yerli İHA´ları engellemek için bizi tutuklamaya kalktılar

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