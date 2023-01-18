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FETÖ firarisi kadın tavan arasındaki gizli bölmede yakalandı

Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği polisleri, ihbar üzerine düzenlediği baskında FETÖ/PDY üyeliğinden aranan firari bir kadını tavan arasındaki gizli bölmede yakalandı.

IHA18 Ocak 2023 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
FETÖ firarisi kadın tavan arasındaki gizli bölmede yakalandı
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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği polisleri, geçtiğimiz perşembe gün saat 10.30 sıralarında FETÖ/PDY firarisi Azize Y.'nin Keçeci Piri Mahallesi'nde bir evde saklandığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

TAVANDAKİ GİZLİ BÖLMEYE SAKLANMIŞ

Baskında evde bir süre arama yapan Beyoğlu polisi, firari Azize Y.'nin (48) balkon bölümünde tavan kısmındaki gizli bölmede olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, kadına aşağıya inmesini söyledi. Polisleri görünce şoke olan kadın, akrabalarının da yardımıyla aşağıya indirildi. Polisin, "sağlığın yerinde mi, iyi misin?" sorusuna "evet iyiyim" cevabını veren kadına polis, "tamam biz sana yardımcı olacağız" diyerek karşılık verdi.

BEYOĞLU POLİSİ TAVAN ARASINDA YAKALADI

Kadının tavan arasında yakalandığı anlar ise kameralara yansıdı. Ardından "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması olan kadın gözaltına alınarak Haliç Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Azize Y. adliyeye sevk edildi.

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