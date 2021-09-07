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Güncel

FETÖ firarisi polis örgüt evinde yakalandı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski polis memuru yakalandı.

AA7 Eylül 2021 Salı 00:52 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 00:52
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, ihraç polis memuru C.U isimli şahıs, 06.09.2021 günü 18.40 sıralarında saklandığı örgüt evinde yakalanmıştır. Silahlı terör örgütleri başta olmak üzere, organize gruplar ve tüm şer odaklarıyla, hukuk çerçevesindeki mücadelemiz, siz saygıdeğer halkımızdan aldığımız destekle devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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