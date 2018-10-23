Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ firarisi savaş pilotu sahte kimlikle Kayseri'de yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında aranan pilot, sahte kimlikle Kayseri'de yakalandı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında aranan savaş pilotu, sahte kimlikle Kayseri'de yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında eski pilot üsteğmen Burhan Bozbuğa hakkında gözaltı kararı verildi.

Adresinde yapılan aramada bulunamayan Bozbuğa, 3 ay sonra Kayseri'de Ertan D. adına düzenlenmiş sahte kimlikle gözaltına alındı.

Ankara'ya getirilen Burhan Bozbuğa, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Delilleri böyle yok etmişler

Delilleri böyle yok etmişler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA