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FETÖ firarisi savcı Balıkesir'de yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı, Balıkesir'de yakalandı.

  • AA
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Bandırma Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Y.Ö'nün, Bandırma'nın İhsaniye Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında bulunduğunu belirledi.

Polis, Y.Ö'yü saklandığı gaybubet evini tespit edebilmek için bir süre takip etti.

Ekipler, şüphelinin tedirgin hareket etmesi üzerine düzenlenen operasyonla Y.Ö'yü yakaladı.

Şüpheli, kendisinden kimliğini isteyen ekiplere Mikail V. adına düzenlenmiş sahte kimliği verdi.

Konuyla ilgili yapılan kimlik tespitinde şüphelinin aranan firari savcı Y.Ö. olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan Y.Ö'nün işlemleri sürüyor.

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