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FETÖ firarisi yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ üyeliğinden 6,5 yıl hapis cezası bulunan eski Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü G.D. yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'da FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan eski Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü G.D., 6.5 yıl hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan G.D. yargılama sonrasında Edirne'den yurt dışına kaçmak isterken Meriç Nehri'nde yakalandı. Adıyaman'a getirilen G.D. tutuklanarak cezaevine konuldu.
 
FİRARİ KADINLAR YAKALANDI
 
Yaklaşık 2,5 yıldır firari olan FETÖ'nün bölge sorumlularından E.Ö. isimli kadın Gaziantep'te bulunan gaybubet evinde yakalandı. Adıyaman'a getirilen E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2,5 yıldan beri firari olan F.D. isimli örgüt üyesi kadın da Şanlıurfa'da bulunan gaybubet evinde yakandı. Adıyaman'a getirilerek mahkeme tarafından tutuklanan F.D. cezaevine gönderildi.  

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

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