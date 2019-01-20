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FETÖ hükümlüsü Boydak adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ve yaklaşık 3 kilo 600 gram altınla umreye gitmek isterken havalimanında yakalanan Sami Boydak, adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ/PDY'ye yönelik davada tutuksuz yargılanan ve 3 yıl 1 ay 15 gün  hapis cezasına çarptırılan, umreye gitmek için geldiği Kayseri Havalimanı dış  hatlarda gümrük muhafaza noktasında çantası ve üzerinde yapılan aramada, ağırlığı  yaklaşık 3 kilo 600 gram gelen bin 59 çeyrek, 220 yarım, 138 tam, 8 gremse altın  ile 40 bin liralık çek ve 200 bin liralık senet bulunan ve 5549 sayılı Suç  Gelirlerinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun'a muhalefetten dün gözaltına  alınan Boydak'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Boydak,  burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "O kadar altını ne  yapacaktınız?" sorusunu cevapsız bıraktı.

Boydak, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, adli kontrol  ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bank Asya'ya mali destek  verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, Boydak ailesinden 6 sanık ile  birlikte 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Sami Boydak, etkin  pişmanlığı kabul edilerek, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün  hapis cezasına çarptırılmıştı.

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