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FETÖ hükümlüsü eski komiser yardımcısı Konya'da yakalandı

FETÖ üyesi eski Komiser Yardımcısı Ercan G. (47), Konya'da noterde yaptırdığı işlem sonrası yakalandı.

DHA12 Mart 2021 Cuma 11:01 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 11:01
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Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Ercan G., 22 Kasım 2016'da 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçu nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildi. Ercan G. hakkında, Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ardından 'örgüt üyeliği'nden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası onandı. Polis ekipleri, Ercan G.'nin Konya'da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ercan G.'nin dün Konya 6'ncı Noter'de kendi adına vekalet işlemi yaptırdığını belirledi. Ekipler, Ercan G.'yi düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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