FETÖ hükümlüsü sahte kimlikle yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.
- AA
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, Bank Asya'da hesabı bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen M.E.İ, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Üzerinden sahte kimlik çıkan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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