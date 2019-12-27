FETÖ için Bank Asya’ya 2 milyar lira yatırdılar

27.12.2019 03:57 - Güncelleme: 27.12.2019 03:57

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, OHAL Komisyonunda televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda 2 yıl içinde verilen kararlara yönelik açıklamalarda bulundu, soruları cevaplandırdı. Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle tesis edilen işlemlere yönelik başvuruları değerlendirmek üzere kurulan komisyonun 22 Mayıs 2017’de göreve başladığını hatırlatan Tanrıkulu, 7 üyeden oluşan komisyonda 80 raportör ve 250 personelin görev aldığını bildirdi. Komisyonun görevleri arasında, KHK ile yapılan kamu görevinden çıkarma, yurt dışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum, kuruluşlara ilişkin başvuruların bulunduğuna işaret eden Tanrıkulu, 17 Temmuz 2017’den itibaren kurulan sistemle elektronik ortamda başvuruların alınmaya başlandığını anımsattı. Tanrıkulu, 22 Aralık 2017’den itibaren de komisyonun karar vermeye başladığını ifade etti.

İNCELEME SÜRÜYOR

Komisyonun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM) de etkili bir iç hukuk yolu olarak tanındığının altını çizen Tanrıkulu, “Komisyon, 2 yıl içerisinde yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300’ünü karara bağladı. Başvurulardan 88 bin 700’ü reddedilirken, 9 bin 600’ünde kabul kararı verildi. Böylece başvuruların yüzde 78’i sonuçlandırılmış oldu. Kabul kararlarından 50’si kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, ve gazete gibi kuruluşların açılmasına ilişkindir. Diğer kabul kararları mesleğe iade yönündedir. 28 bin başvurunun incelemesi sürüyor” bilgisini paylaştı.

TARAFSIZ VE OBJEKTİF

Tanrıkulu, meslekten ihraçlarla ilgili başvurularda, ByLock kullanıcılığı, Bank Asya’ya örgüt elebaşının talimatının ardından para yatırma, mahrem imam iletişimleri, örgüte ait dernek, sendika üyeliği gibi 50’den fazla kriterin ele alındığını dile getirdi. Örgüte destek için Bank Asya’ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğunun tespit edildiğini ifade eden Tanrıkulu, “Belirlenen usul ve esaslara göre başvuruları değerlendiriyoruz. Komisyon, tarafsız ve objektif bir iş yapıyor” ifadelerini kullandı.

RED KARARLARI

Reddedilen başvuruların yüzde 92’sinde adli soruşturma ve kovuşturma bilgisinin bulunduğuna, yüzde 50’si hakkında ise ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verildiğine işaret eden Tanrıkulu, 88 bin 700 ret kararındaki başlıca kriterlerden olan FETÖ’nün örgüt içi iletişim aracı “ByLock” programı kullanıcılığı tespitinin yüzde 42, örgüt elebaşının belirli tarihlerdeki talimatı sonrası Bank Asya’ya destek mahiyetinde para yatırma işlemi yapanların oranının ise yüzde 47 olduğunu dile getirdi. Başvurusu kabul edilenlerin mesleğe iade edildiğini, kabul kararlarının posta yolu kullanılmadan elden ilgili kurumlara teslim edildiğini belirten Tanrıkulu, bu konuda da hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

KABUL KARARLARI

OHAL Komisyonu Başkanı Tanrıkulu, şöyle devam etti: “Hukukun emrinde çalışıyoruz. Teknik, detaylı aynı zamanda vicdani bir işlem yapıyoruz. Belirlenen usul ve esaslara göre başvuruları değerlendiriyoruz. Komisyon tarafsız ve objektif bir iş yapıyor. Bizim kararlarımız gerekçeli. Savunmayacağı, adalet duygusuyla sahiplenemeyeceğimiz hiçbir kararı vermeyiz. Ulaşabildiğimiz bütün kaynaklardan bilgi alıyoruz. İnsanların dosyasında kabul verirken bütün bilgileri değerlendiriyoruz. En son istihbarat ve MİT’ten de bilgi alarak kabul kararı veriyoruz. Kabul kararları oldukça titiz veriliyor.”