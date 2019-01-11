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FETÖ ile irtibatları oldukları gerekçesiyle 17 hakim ve savcın meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etmesine dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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HSK Genel Kurulu kararında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatları bulunduğu sabit görülen 17 hakim ve cumhuriyet savcısının aynı kararname maddesi uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği belirtildi.

Oy birliğiyle alınan kararda, meslekten çıkarılanların 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinde itibaren 10 gün içinde HSK Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunabileceği kaydedildi.

Meslekten çıkarma kararlarının, HTS analiz raporları, dijital materyallerde yapılan incelemeler, ByLock kayıtları, soruşturmalar kapsamında ifadelerine başvurulan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları ile soruşturma sürecinde etkin pişmanlıktan yararlananların beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alındığı bildirildi.

HSK kararıyla ihraç edilen hakim ve savcıların isimleri şöyle:

"Ankara Batı Savcısı Ferhat Sarıkaya, Mersin Cumhuriyet Savcısı İdris Turgut, İstanbul Hakimi Caner Kahraman, Manavgat Hakimi Feyza Temizkan, Gebze Hakimi Lokman Kambur, Şanlıurfa Hakimi Yakup Tatlı, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Anuk, Adana Cumhuriyet Savcısı Mustafa İbrahim Kenanoğlu, Ilgaz Cumhuriyet Savcısı Habip Nişancı, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sayıt Dedebalı, Yatağan Hakimi Ergül Bala, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Suphandağı, Adana Hakimi Ayşe Atalay, Gaziantep Hakimi Mahmut Yaşar, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi Tuba Şule Kızıltoprak, Germencik Cumhuriyet Savcısı Onur Kaya, Çatalca Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Yeler."

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