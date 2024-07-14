FETÖ ile mücadelede 289 dava karara bağlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti.

Bugüne kadar 289 Fiili Darbe Davasının tamamı karara bağlandı.

Fiili darbe davaları ile ilgili şu ana kadar; 1.634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1.366 kişi hakkında müebbet, 1.891 kişi hakkında süreli hapis cezası olmak üzere toplamda 4.891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi.

Aynı zamanda bu davalarda; 2.870 beraat, 964 ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi.

Genel olarak ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 705 bin 172 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Bu kişilerden 61.796'sı hakkında soruşturma; 23.052'si hakkında ise yargılamalar ilk derece mahkemeleri nezdinde devam ediyor.

Sonuçlanan kararlara göre ise; 125.456 kişi hakkında mahkumiyet, 33.215 kişi hakkında ise diğer karar türlerinden verildi.

Ayrıca soruşturmalar sonucunda; 357.205 kişi hakkında takipsizlik, yargılama sonucunda ise 104.448 kişi hakkında beraat kararı verildi.

Son olarak şu anda Ceza infaz kurumlarında; 877'si tutuklu, 2.009'u hükümözlü, 10.365'i hükümlü olmak üzere toplam 13.251 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

YARGIDAKİ FETÖ TEMİZLİĞİ

2016 yılında 16 bin 176 hakim ve savcı görev yapıyordu.

HSK tarafından yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda FETÖ ile irtibat veya iltisakı tespit edilen 4 bin 6 kişi ihraç edildi.

FETÖ ELEBAŞI VE İADELER

FETÖ elebaşı hakkında bugüne kadar 7 iade talebi ABD makamlarına gönderildi.

Bu taleplerle 15Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere FETÖ elebaşının 27 suçtan ülkemize iadesi istendi.

FETÖ mensupları hakkında 115 ülkeye gönderilen iade talep sayısı 1.774 olup, iadesi talep edilen kişi sayısı 1.637...

Bu talepler üzerine 132 kişi, çeşitli ülkeler tarafından sınır dışı edilerek veya iade talebi kabul edilerek ülkemize teslim edildi.