İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2023 Salı / 19 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5203
  • EURO
    21,4088
  • ALTIN
    1276.87
  • BIST100
    4536.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ iltisaklı KHK'lıdan alçak provokasyon! MHP'li adayı hedef aldı
Güncel

FETÖ iltisaklı KHK'lıdan alçak provokasyon! MHP'li adayı hedef aldı

Terör örgütü FETÖ ile iltisaklı KHK'lılar 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesinde provokatif girişimlerde bulunmaya başladı. FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle KHK ile görevinden ihraç edilen eski emniyet amiri Halil Altunbaş, Gaziantep'te provokasyona girişti. Altunbaş, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde MHP Gaziantep Milletvekili 2'ci sıra adayı Mustafa Bozgeyik'e küfürlü ve yumruklu saldırı girişiminde bulundu. FETÖ iltisaklı Altunbaş gözaltına alındı.

9 Mayıs 2023 Salı 22:01 - Güncelleme:
FETÖ iltisaklı KHK'lıdan alçak provokasyon! MHP'li adayı hedef aldı
ABONE OL

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisaklı kişilerin seçim sürecini provoke etme çabaları son sürat devam ediyor.

Erzurum'da CHP'li İBB Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ve heyetine yönelik taşlı saldırıda bulunduğu ortaya çıkan FETÖ iltisaklı eski uzman çavuşun ardından, bu seferki provokasyon hamlesi ihraç bir eski emniyet amirinden Gaziantep'te geldi.

ÖNCE KÜFÜR SONRA YUMRUK

Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisakı sebebiyle kamu görevinden ihraç edilen eski emniyet amiri Halil Altunbaş, seçim çalışmaları için Gaziantep'in Yavuzeli İlçesi'nde bulunan MHP Gaziantep Milletvekili adayı Mustafa Bozgeyik'e önce küfürlü sonra yumruklu saldırı girişiminde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında yaşanan olayda Altunbaş ve beraberindeki kişilerin, MHP'li heyete yumruklarla saldırdığı öğrenildi. Bölgede bulunan güvenlik güçlerince uzaklaştırılan şüpheli Altunbaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. MHP heyeti ise alandan sorunsuz bir şekilde ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.