FETÖ iltisaklı KHK'lıdan alçak provokasyon! MHP'li adayı hedef aldı

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisaklı kişilerin seçim sürecini provoke etme çabaları son sürat devam ediyor.

Erzurum'da CHP'li İBB Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ve heyetine yönelik taşlı saldırıda bulunduğu ortaya çıkan FETÖ iltisaklı eski uzman çavuşun ardından, bu seferki provokasyon hamlesi ihraç bir eski emniyet amirinden Gaziantep'te geldi.

ÖNCE KÜFÜR SONRA YUMRUK

Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisakı sebebiyle kamu görevinden ihraç edilen eski emniyet amiri Halil Altunbaş, seçim çalışmaları için Gaziantep'in Yavuzeli İlçesi'nde bulunan MHP Gaziantep Milletvekili adayı Mustafa Bozgeyik'e önce küfürlü sonra yumruklu saldırı girişiminde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında yaşanan olayda Altunbaş ve beraberindeki kişilerin, MHP'li heyete yumruklarla saldırdığı öğrenildi. Bölgede bulunan güvenlik güçlerince uzaklaştırılan şüpheli Altunbaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. MHP heyeti ise alandan sorunsuz bir şekilde ayrıldı.