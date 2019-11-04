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FETÖ imamı yakayı böyle ele verdi: Kod isim merakı yakalattı

Terör örgütünün askeri okul sorumlusu Adem H., ‘neden kod ismi kullanıyor’ diye merak edip, aracının plakasını ezberleyen öğrencinin ifadesiyle yakalandı.

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FETÖ’nün askeri öğrencilerden sorumlu imamı, ‘neden kod ismi kullanıyor’ diye merak edip aracının plakasını ezberleyen öğrencinin ifadesiyle yakalandı.  

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ’nün Deniz Harp Okulu’ndaki yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda F. Ç. isimli bir öğrenci gözaltına alındı. İtirafçı olarak, okulda kendilerinden sorumlu bir kişiyle örgüt evlerinde buluştuğunu anlatan F. Ç. “Sohbet evlerine gittiğimiz sırada bizden sorumlu kişinin kod ismi vardı. Sürekli ona kod ismiyle hitap ediliyordu. Gözleri yeşil, al yanaklı, tombul ve saçlarının önü döküktü. Bir insan neden kod isim kullanır diye merak ettim. Bizden sorumlu abi evden çıkınca geldiği arabanın plakasını ezberledim” dedi. Akşam'ın haberine göre, F. Ç.’nin verdiği 34 plakalı aracı inceleyen polis, söz konusu kişinin Üsküdar’da ikamet eden FETÖ’nün askeri öğrenci sorumlusu Adem H. olduğunu ortaya çıkardı. Adem H. İstanbul Mali Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. 
 
Adem H., FETÖ’nün Deniz Harp Okulu öğrencilerine çok önem verdiğini, okulda kalabilmeleri için uydurma sağlık raporları alındığını, sınavda kendilerinden olan öğrencilerin kağıtlarına işaret konulduğunu tek tek anlattı.

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